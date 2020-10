Getlink : émission d'obligations vertes réservée aux investisseurs professionnels

(Boursier.com) — Au lendemain de la présentation de ses comptes trimestriels, Getlink annonce son intention de lancer, sous réserve des conditions de marché, une émission de nouvelles obligations vertes seniors garanties à échéance 2025 afin de refinancer les obligations senior garanties au titre de l'émission obligataire en cours de 550 millions d'euros de nominal, à échéance 20231, au taux annuel de 3,625%.

Le produit net de cette émission de 'green bonds' aura vocation à être affecté principalement au remboursement des Obligations à échéance 2023 et au financement des dépenses d'investissement relatives au projet ElecLink et tout autre actif "vert". La souscription sera réservée à des investisseurs professionnels.

Getlink a désigné BNP Paribas et Goldman Sachs International en qualité de coordinateurs globaux associés (joint global coordinators) et teneurs de livres actifs (active bookrunners), et Société Générale en qualité de teneur de livres associé (joint bookrunner) dans le cadre de la Nouvelle Emission Obligataire.

Le résultat de l'opération sera confirmé en fin de semaine.