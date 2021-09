Getlink : du mouvement

(Boursier.com) — Alors qu'un nouveau service de fret non accompagné transmanche sera ouvert le 18 septembre aux clients transporteurs qui souhaitent faire passer des remorques non accompagnées de part et d'autre de la Manche, Getlink monte de 2,8% ce lundi à 13,87 euros, tandis que le broker HSBC a rehaussé à 'acheter' son opinion sur le dossier avec un objectif ajusté de 14,8 à 15,25 euros.

Rappelons qu'en août, le Shuttle Freight a transporté 105.704 camions, soit une baisse limitée à 4% sur un an. Sur la même période, Le Shuttle a transporté 147.296 véhicules de tourisme, en repli de 45%. La baisse résulte toujours d'un effet de base défavorable lié à la poursuite de la levée des restrictions de déplacement sur la première moitié d'août 2020 au contraire de cette année...