Getlink : des semestriels historiques !

Le chiffre d'affaires consolidé du Groupe au premier semestre 2023 s'élève à 934 millions d'euros, en hausse de 64% par rapport au premier semestre 2022, porté par la performance d'ElecLink ainsi que par la bonne dynamique des trafics passagers.

L'EBITDA consolidé du premier semestre s'élève à 496 millions d'euros, soutenu par les très bons résultats d'ElecLink.

Le résultat net consolidé du Groupe du premier semestre 2023 est un profit de 159 millions d'euros.

"Getlink a enregistré des résultats semestriels historiques démontrant une nouvelle fois l'agilité et la résilience du Groupe dans un environnement en forte évolution", se félicite la société.

Pour 2023, le groupe se dit confiant dans sa capacité à dépasser un EBITDA de 910 millions d'euros et ce malgré un environnement économique et social au Royaume-Uni et en France toujours incertain.