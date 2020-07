Getlink : des résultats qui portent la trace de la pandémie

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Dans un contexte très difficile, Getlink dévoile des résultats semestriels en net retrait avec un Ebitda consolidé de 123 millions d'euros (-52%) pour un chiffre d'affaires consolidé de 369 millions d'euros, en baisse de 29%. Le Free Cash-Flow des activités poursuivies ressort à 11 ME, comparé aux 129 ME du premier semestre 2019 alors que la trésorerie disponible au 30 juin s'élève à 511 ME contre 525 ME à fin décembre.

Dans un contexte global de crise sanitaire depuis mi-mars et compte tenu des incertitudes qui demeurent, le Groupe donne une indication d'EBITDA pour l'année 2020 de 350 millions d'euros, construite sur les hypothèses de croissance de la BoE et de la BdF, sous réserve qu'il n'y ait pas de re-confinement. Il avait retiré sa guidance fin avril, "considérant que les décisions prises par les Pouvoirs Publics pour faire face à la crise sanitaire actuelle ne rendent plus possible le maintien des objectifs".

L'indication 2022 n'est par ailleurs plus d'actualité compte tenu du contexte sanitaire.