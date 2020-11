Getlink : coopte Carlo Bertazzo au Conseil d'administration

Getlink : coopte Carlo Bertazzo au Conseil d'administration









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Le conseil d'administration de Getlink SE a coopté, le 5 novembre, Carlo Bertazzo (54 ans) en qualité d'administrateur. Il remplace Giancarlo Guenzi, démissionnaire, pour la durée restant à courir de son mandat.

La ratification de cette cooptation sera proposée à l'Assemblée générale ordinaire de Getlink appelée à statuer sur les comptes de l'exercice 2020.

Carlo Bertazzo est Directeur général d'Atlantia, groupe italien du secteur des infrastructures, depuis janvier 2020. Il a occupé des postes de direction dans plusieurs sociétés du Groupe Edizione, l'actionnaire majoritaire d'Atlantia depuis 2000. Carlo Bertazzo a joué un rôle clé dans la diversification des activités du groupe. Il est actuellement membre des conseils d'administration d'Autostrade per l'ltalia SpA et d'Abertis lnfraestructuras.