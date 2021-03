Getlink : certifié Afnor pour ses mesures sanitaires anti-Covid

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — A la suite d'un audit complet réalisé par l'Association Française de Normalisation (Afnor), Eurotunnel a été formellement certifiée sur les mesures sanitaires de protection contre la Covid-19 qu'elle met en oeuvre, avec le score maximal de 100%. Cette certification vient confirmer la qualité du travail et des procédures mises en place par les équipes depuis le début de la crise sanitaire , commente la management.

Ce score maximal reflète le niveau d'excellence atteint sur chaque aspect audité, ceci incluant à la fois les parcours clientèles Fret et Passagers, les actions menées par les groupes de travail COVID d'Eurotunnel, les processus et procédures en vigueur ainsi que la traçabilité des actions menées.