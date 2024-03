Getlink : ça roule ?

(Boursier.com) — Getlink monte de 1,2% à 15,70 euros ce jeudi, alors que le groupe a fait part d'une activité en léger retrait en février. LeShuttle Freight a transporté 98.873 camions, stable comparé à février 2023. Depuis le 1er janvier, ce sont près de 199.000 camions qui ont traversé la Manche à bord des Navettes, en légère baisse de 3% sur un an.

LeShuttle a de son côté transporté 114.641 véhicules de tourisme au mois de février, en recul de 9%. Avec un peu plus de 235.000 véhicules de tourisme transportés depuis le 1er janvier, le trafic des Navettes LeShuttle est en repli de 6% par rapport à la même période l'année dernière...

Parmi les derniers avis de brokers, la SG conserve Getlink avec un objectif ajusté de 16,50 à 17,10 euros. Le groupe a annoncé un Chiffre d'affaires de 1,829 Milliard d'euros (+14%), avec un EBITDA de 979 Millions d'euros (+11%), après provision d'un montant de 156 Millions d'euros liée au futur partage des profits d'ElecLink. Le Free Cash Flow est ressorti à 638 millions d'euros. La Trésorerie au 31/12/2023 est de 1,562 Milliard d'euros (+366 Millions d'euros). Le Résultat net consolidé s'établit à 326 Millions d'euros (+30%).

Du côté d'Eurotunnel, le Chiffre d'affaires est ressorti à 1,121 Milliard d'euros (+8%), l'EBITDA est à 582 Millions d'euros (-1%). Pour ElecLink, le Chiffre d'affaires s'est établi à 558 Millions d'euros (vs. 420 Millions d'euros en 2022, l'exploitation ayant démarré le 25 mai 2022). L'EBITDA est de 368 Millions d'euros, après provision d'un montant de 1564 Millions d'euros liée au futur partage des profits. Pour Europorte, enfin, le Chiffre d'affaires est ressorti à 150 Millions d'euros (+9%) et l'EBITDA de 29 Millions d'euros (stable).

Perspectives affichées

En 2024, dans un contexte d'intensité concurrentielle très forte sur le transport transmanche, Getlink poursuivra sa stratégie d'excellence opérationnelle et de renforcement de son agilité afin d'optimiser l'attractivité de ses services et sa création de valeur.

L'Objectif d'EBITDA est compris entre 780 et 830 millions d'euros.

Le groupe a par ailleurs annoncé le versement d'un dividende de 55 centimes d'euros par action, sous réserve de l'approbation par l'Assemblée générale du 7 mai, en hausse de 10% par rapport au montant versé en 2023 et en ligne avec la volonté du Groupe de partager la création de valeur avec ses actionnaires. La mise en paiement de ce dividende interviendrait le 5 juin 2024. Parmi les autres avis de brokers, JP Morgan surpondère toujours Getlink avec un objectif ajusté à 19 euros...