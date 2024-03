Getlink annonce le versement d'un dividende de 55 centimes d'euros par action

(Boursier.com) — Getlink annonce un Chiffre d'affaires de 1,829 Milliard d'euros (+14%), avec un EBITDA de 979 Millions d'euros (+11%), après provision d'un montant de 156 Millions d'euros liée au futur partage des profits d'ElecLink.

Le Free Cash Flow ressort à 638 millions d'euros. La Trésorerie au 31/12/2023 est de 1,562 Milliard d'euros (+366 Millions d'euros). Le Résultat net consolidé s'établit à 326 Millions d'euros (+30%).

Du côté d'Eurotunnel, le Chiffre d'affaires est de 1,121 Milliard d'euros (+8%), l'EBITDA est à 582 Millions d'euros (-1%).

Pour ElecLink, le Chiffre d'affaires s'établit à 558 Millions d'euros (vs. 420 Millions d'euros en 2022, l'exploitation ayant démarré le 25 mai 2022). L'EBITDA est de 368 Millions d'euros, après provision d'un montant de 1564 Millions d'euros liée au futur partage des profits.

Pour Europorte, le Chiffre d'affaires est de 150 Millions d'euros (+9%) et l'EBITDA de 29 Millions d'euros (stable).

Cotation...

Yann Leriche, Directeur général de Getlink, a déclaré : "En 2023, Getlink a atteint des résultats inégalés grâce à la performance exceptionnelle d'ElecLink et à la solidité des résultats d'Eurotunnel et d'Europorte sur des marchés difficiles. Ces résultats confortent les choix stratégiques du Groupe visant à offrir des services attractifs, simples et bas-carbone à ses clients. En 2024, Getlink continuera de renforcer son excellence opérationnelle et son agilité pour accroitre ses avantages compétitifs, notamment sur la frontière intelligente.

Le 6 mai 2024, le Tunnel sous la Manche fêtera ses 30 ans. Vert, augmenté et digitalisé, il est la véritable "clé-de-voûte" de la décarbonation des échanges transmanche. Les annonces récentes de nouveaux opérateurs souhaitant lancer un service de trains passagers à grande vitesse entre Londres et l'Europe continentale attestent de son potentiel de croissance."

Perspectives 2024

En 2024, dans un contexte d'intensité concurrentielle très forte sur le transport transmanche, Getlink poursuivra sa stratégie d'excellence opérationnelle et de renforcement de son agilité afin d'optimiser l'attractivité de ses services et sa création de valeur.

Objectif d'EBITDA compris entre 780 et 830 millions d'euros 5 en prenant notamment en compte :

Le chiffre d'affaires d'ores et déjà sécurisé pour ElecLink (71% de la capacité du câble a été vendue pour 292 millions d'euros6 sous réserve de la livraison effective du service), les prix récents sur le marché de l'électricité (qui affichent une normalisation prévisible des spreads franco-britanniques par rapport aux niveaux exceptionnels enregistrés en 2022 et 2023) et utilisant une méthode similaire à celle retenue pour 2023 s'agissant de la provision pour partage des profits.

La mise en oeuvre des formalités EES à compter d'octobre 2024 sur les sites d'Eurotunnel, qui a fait l'objet d'une préparation intense pour en faire un avantage compétitif.

Le groupe annonce le versement d'un dividende de 55 centimes d'euros par action, sous réserve de l'approbation par l'Assemblée générale du 7 mai 2024 ; en hausse de 10% par rapport au montant versé en 2023 et en ligne avec la volonté du Groupe de partager la création de valeur avec ses actionnaires. La mise en paiement de ce dividende interviendrait le 5 juin 2024.