Getlink : Anne-Sophie de Faucigny est nommée Directrice Communication Groupe

(Boursier.com) — Anne -Sophie de Faucigny rejoindra Getlink, le 1er octobre, en tant que Directrice Communication Groupe, membre du Comité Exécutif, rattachée au Directeur général du Groupe, Yann Leriche. Elle supervisera l'ensemble des équipes de communication externe et interne.

Forte de 20 ans d'expérience en stratégie de communication et relations institutionnelles, en France et à l'international, Anne-Sophie de Faucigny dirigeait depuis 2014 les Relations institutionnelles et médias de Bpifrance, dont elle était membre du Comité de direction.

Dirigé par Yann Leriche, le Comité Exécutif sera composé à compter du 1er octobre de :

- Laetitia Brun, directrice des Ressources Humaines Groupe

- Raphaël Doutrebente, président d'Europorte,

- Anne-Sophie de Faucigny, directrice Communication Groupe

- John Keefe, directeur des Affaires Publiques Groupe,

- Philippe de Lagune, directeur général adjoint Groupe- Pôles Institutionnels,

- Deborah Merrens, directrice Commerciale et Marketing d'Eurotunnel,

- Steven Moore, directeur général d'ElecLink et directeur Investissements et Sécurité Groupe

- Géraldine Périchon, directrice Administrative et Financière Groupe,

- Claire Piccolin, secrétaire générale du Conseil d'administration et Compliance officer Groupe,

- Guillaume Rault, directeur des Opérations d'Eurotunnel.