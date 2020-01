Getlink : affluence de chiens et chats dans Le Shuttle pour Noël

Getlink : affluence de chiens et chats dans Le Shuttle pour Noël









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Le groupe Getlink annonce qu'Eurotunnel a établi, lors des retours de vacances de Noël, deux nouveaux records historiques de trafic en accueillant et contrôlant près de 2.200 chiens et chats les 4 et 5 janvier dans le sens Calais-Folkestone, surpassant ainsi le précédent record de janvier 2019 de près de 8%.

Grâce au service dédié "Pet Travel Scheme" avec Le Shuttle, les voyageurs peuvent rester dans leurs véhicules accompagnés de leur animal.

"Je souhaite que les négociateurs de l'Union européenne, pendant la période de transition du Brexit, veillent à conclure rapidement un accord avec la Grande-Bretagne pour que les dispositifs de contrôles sanitaires restent aussi efficaces et protecteurs qu'actuellement", en profite pour glisser le PDG de Getlink, Jacques Gounon.