Getlink a pris acte des dispositions de quarantaine

(Boursier.com) — Eurotunnel a pris acte des dispositions de quarantaine des voyageurs en provenance de l'étranger arrivant au Royaume-Uni à partir du 8 juin annoncées par le gouvernement britannique, une position qui sera réétudiée toutes les 3 semaines.

Celles-ci ne modifient pas le plan de la société tant pour le transport de marchandises que pour les passagers.

Le trafic des camions, qui n'a pas cessé depuis mars, s'oriente à la hausse ces deux dernières semaines alors que les chauffeurs de poids lourd, qui seront exemptés de cette mesure, bénéficient depuis le début de l'épidémie de mesures de protection sanitaires lors de leur traversée.

Les équipes d'Eurotunnel se sont mobilisées pour offrir à ses clients une expérience "sans contact" qui assure le respect des normes sanitaires indispensables et permettra une repise du trafic passager dès que possible.

Jacques Gounon, Président Directeur général de la société a déclaré : "Au travers des demandes commerciales nombreuses, nous mesurons une impatience de nos clients à organiser leurs vacances d'été, avec un appétit croissant pour des voyages en voiture. J'espère que l'évolution actuellement constatée de la pandémie en France et en Grande-Bretagne permettra aux pouvoirs publics d'autoriser, dans les délais les plus brefs, une reprise des échanges et des déplacements, ce qui constituera un soutien à la reprise de l'économie et du tourisme."