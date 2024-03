Gestion : un analyste préfère Tikehau à Antin Infrastructure

(Boursier.com) — Antin Infrastructure progresse de 2,3% à 14,9 euros tandis que Tikehau s'octroie 1,9% à 21,3 euros sur la place parisienne. La Deutsche Bank a initié le suivi du premier avec un avis 'conserver' et un objectif de 18 euros alors qu'elle conseille d'acheter' le second en visant 28 euros. La gestion d'actifs alternative reste un domaine de croissance structurelle dans le secteur financier malgré l'impact de la hausse des taux, explique la DB. La dette privée (exposition supérieure à 40% pour Tikehau Capital) et les infrastructures (exposition à 100% pour Antin Infrastructure) sont parmi les classes d'actifs qui connaissent la croissance la plus rapide au sein des actifs privés et la banque voit des facteurs structurels pour que cette croissance se maintienne à moyen terme.

Tikehau et Antin font partie de la prochaine génération de leaders en Europe après EQT et Partners Group. La DB préfère Tikehau à Antin en raison de meilleures perspectives de croissance des actifs sous gestion et des bénéfices jusqu'en 2026 et d'une valorisation décotée. EQT reste néanmoins son choix préféré parmi les gestionnaires d'actifs alternatifs européens.