(Boursier.com) — Gérard Perrier Industrie a fait état d'un chiffre d'affaires de 135,1 millions d'euros pour le premier semestre 2022, en hausse de 26,2% par rapport à la même période de l'exercice précédent (+9,8% à périmètre constant). Le spécialiste des automatismes et équipements électriques destinés à l'industrie précise que l'ensemble de ses pôles d'activité contribue à cette progression.

Gérard Perrier Industrie réhausse son objectif de chiffre d'affaires 2022 à 260 millions euros, contre 250 ME précédemment et 233 ME réalisé en 2021.