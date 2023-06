Gérard Perrier Industrie rachète Dipl.-Ing. Peter Pohl GmbH en Allemagne

(Boursier.com) — Le groupe Gérard Perrier Industrie, par l'intermédiaire de sa filiale allemande Bontronic GmbH, vient de se porter acquéreur de 100% des parts de la société Dipl.-Ing. Peter Pohl GmbH, située à Mettman (banlieue proche de Düsseldorf) en Allemagne.

Cette société, spécialisée dans le câblage d'armoires pour des grands comptes industriels, fut créée en 1968 par Peter Pohl, et est aujourd'hui détenue et dirigée par ses deux fils Markus et Hans-Peter Pohl.

En 2022, Dipl.- Ing. Peter Pohl a réalisé un chiffre d'affaires d'environ 4,9 MEUR avec une rentabilité déjà dans les standards du groupe.

Aujourd'hui Dipl.-Ing. Peter Pohl GmbH est reconnu pour la qualité de sa production en Allemagne, sans avoir délocalisé ses activités tout en restant compétitif. La politique de réduction de l'empreinte carbone mise en place en Allemagne, va inciter les industriels allemands à relocaliser le câblage d'armoires et ouvrir par conséquent à Dipl.-Ing. Peter Pohl GmbH des perspectives de développement.