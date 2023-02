Gérard Perrier Industrie : près de 20% de croissance d'activité en 2022

(Boursier.com) — L 'activité du Groupe Gérard Perrier Industrie du 4e trimestre 2022 est en forte augmentation par rapport à la même période de l'exercice précédent (77,4 ME contre 67,8 ME). La progression au 4e trimestre atteint 14,3%.

La dynamique des 9 premiers mois s'est poursuivie au 4e trimestre. Pour l'ensemble de l'exercice, la progression s'élève à 19,7% avec un chiffre d'affaires de 279,81 ME.

Tous les pôles d'activité ont poursuivi leur progression par rapport au trimestre précédent.

Situation de trésorerie

La Direction précise que sur le trimestre écoulé, la situation financière est restée excellente et que la trésorerie mobilisable reste très positive et tutoie les 59 ME à la clôture de l'exercice.

La Direction rappelle, qu'en complément de cette trésorerie mobilisable, la société détient 5,8% du capital pour une valeur d'acquisition de 11,2 ME.

Résultats annuels et dividende

Les résultats 2022 seront publiés à l'issue du Conseil de Surveillance du 28 mars. La Direction communiquera à cette occasion les perspectives de l'année 2023 et le montant du dividende qui sera proposé à l'Assemblée Générale des Actionnaires du 15 juin 2023.