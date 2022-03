Gérard Perrier Industrie : Le Directoire proposera à l'AG du 2 juin, le versement d'un dividende de 2 euros

(Boursier.com) — L 'activité de l'exercice 2021 du Groupe GERARD PERRIER INDUSTRIE, spécialisé dans les automatismes et les équipements électriques destinés à l'industrie, a atteint 234 millions d'euros, soit une progression de 22% par rapport à l'exercice précédent (14,5% à périmètre constant).

Par branche d'activité, l'évolution est la suivante par rapport à l'exercice précédent :

L'activité installation/maintenance (SOTEB, R3EA) a réalisé 68,7 ME contre 56,1 ME. Elle englobe la société R3EA rachetée en juillet dernier et qui a réalisé sur le second semestre 1,2 million d'euros de chiffre d'affaires.

Le pôle Fabrication qui englobe la fabrication d'équipements électriques et électroniques (GERAL, BONTRONIC) et l'activité des spécialistes métiers (SEIREL, SERA), a réalisé un chiffre d'affaires de 69,8 millions d'euros contre 61,5 millions :

Le pôle Energie (ARDATEM, TECHNISONIC), qui englobe les prestations de services destinées au secteur de l'énergie et notamment du nucléaire, a réalisé un chiffre d'affaires de 81,9 millions d'euros contre 74 millions.

Le pôle Aéronautique et Défense est intégré pour la première fois dans le périmètre, suite au rachat en juillet dernier du groupe AECE (sociétés AQUITAINE ELECTRONIQUE & AEVA).

Le chiffre d'affaires a atteint sur le second semestre 13,5 millions d'euros.

Chacun des 4 pôles d'activité a apporté une contribution positive aux résultats du groupe, ainsi :

Le résultat opérationnel courant atteint 19,5 millions d'euros, contre 15,5 millions l'exercice précédent,

Le bénéfice net s'élève à 15 millions d'euros, contre 11,5 millions précédemment.

La trésorerie active se maintient à un haut niveau pour atteindre 51,9 millions d'euros. L'endettement financier s'élève à 24,2 millions d'euros contre 15,4 millions au 1er janvier, l'acquisition des croissances externes de l'exercice ayant été financée en partie par dette bancaire.

La société rappelle qu'elle détient 8,3% de son capital, pour une valeur comptable de 16,1 millions (pour une valeur boursière de 28 millions d'euros) ; ce montant ne figure pas dans la trésorerie active présentée ci-dessus...

Perspectives 2022

La Direction prévoit pour 2022 un chiffre d'affaires de 250 millions d'euros et vise un bénéfice net dans la norme historique, c'est-à-dire au moins 6% du chiffre d'affaires. Dividende.

Le Directoire proposera à l'assemblée générale prévue le 2 juin 2022, le versement d'un dividende de 2 euros par action (rappel 1,60 euro en 2021).