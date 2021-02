Gérard Perrier Industrie : le chiffre d'affaires recule de 9% en 2020

(Boursier.com) — L 'activité du Groupe Gérard Perrier Industrie au 4e trimestre de l'exercice 2020 est en progression par rapport au 3e trimestre, soit 54,4 millions d'euros (50,1 ME précédemment). Le rebond s'est poursuivi au 4e trimestre, permettant à la société de réaliser 104,5 ME de chiffre d'affaires au 2e semestre après un 1er semestre à 86,7 ME, fortement impacté par la COVID.

Les 3 pôles d'activité ont poursuivi leur progression séquentielle par rapport au trimestre précédent.

Sur l'année, le chiffre d'affaires de Gérard Perrier Industrie ressort à 191,27 ME (210,22 ME en 2019). Il recule de -9%.

Situation de trésorerie

La Direction précise que sur le trimestre écoulé, la situation financière est restée excellente. La trésorerie mobilisable (y compris les titres auto-détenus) reste très positive. Elle dépasse 60 ME à la clôture de l'exercice.

Perspectives

Les résultats 2020 seront publiés à l'issue du Conseil de Surveillance du 24 mars 2021. La Direction communiquera à cette occasion les perspectives de l'année 2021 et le montant du dividende qui sera proposé à l'Assemblée Générale des Actionnaires du 3 juin 2021.