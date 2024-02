Gérard Perrier Industrie : le chiffre d'affaires croît de 7,5% en 2023

(Boursier.com) — La dynamique des 9 premiers mois de Gérard Perrier Industrie s'est poursuivie au 4e trimestre. Sur la période, l'activité du groupe est en augmentation de 7,6% par rapport à la même période de l'exercice précédent, à 83,31 millions d'euros contre 77,4 ME.

Cette progression au 4e trimestre porte l'activité de l'ensemble de l'exercice, à 300,74 ME et une croissance de +7,5% (+6,4% à périmètre constant).

Situation de trésorerie

La direction précise que sur le trimestre écoulé, la situation financière est restée excellente et que la trésorerie mobilisable reste très positive et tutoie les 60 ME à la clôture de l'exercice.

La Direction rappelle que la société détient 5,09% du capital pour une valeur d'acquisition de 10,1 ME.