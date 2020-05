Gérard Perrier Industrie l'activité a chuté à partir de la mi-mars

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — L'activité du premier trimestre de l'exercice 2020 de Gerard Perrier Industrie ressort en baisse de 7% par rapport à la même période de l'exercice précédent, à 46,58 ME, contre 50,1 ME.

Après un bon début d'exercice, le groupe a subi les répercussions de la crise liée au COVID-19. Les mesures de confinement ainsi que la fermeture de certains sites clients ont fortement réduit l'activité à compter de la mi-mars.

Le pôle Energie a globalement résisté, les pôles Installation et Fabrication ont chuté. l'activité installation/maintenance (SOTEB) en légère baisse de 9,4%. le pôle qui englobe la fabrication d'équipements électriques et électroniques (GERAL, BONTRONIC) et l'activité des spécialistes métiers (SEIREL, SERA), a connu une baisse d'activité de 11,9 %.

Même si la reprise d'activité post-confinement offrira un rebond, il semble acquis pour la société que le chiffre d'affaires et les résultats pour l'ensemble de l'exercice 2020 seront en retrait par rapport à 2019.