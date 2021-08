Gérard Perrier Industrie : CA en vive croissance et acquisition

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — L 'activité du premier semestre de l'exercice 2021 du Groupe Gérard Perrier Industrie, spécialisé dans les automatismes et les équipements électriques destinés à l'industrie, est en hausse de 23,4% par rapport à la même période de l'exercice précédent, à 107 millions d'euros. Sur la dynamique du premier trimestre, le groupe a confirmé sa progression lors du deuxième trimestre pour retrouver le niveau de chiffre d'affaires antérieur à la crise de la Covid-19. L'ensemble des pôles contribue à cette augmentation.

La trésorerie mobilisable (y compris titres auto-détenus) reste très positive et se situe au même niveau qu'au 31/12/2020 (64 millions d'euros). La société détient 8,80% du capital pour une valeur d'acquisition de 17,5 millions d'euros.

Sur l'ensemble de l'exercice 2021, la Direction rehausse son objectif de chiffre d'affaires groupe pour atteindre 210 ME à périmètre constant, contre 205 ME précédemment.

Le groupe vient de se porter acquéreur de 100% des parts du groupe aquitain AECE, spécialisé dans les équipements électroniques et électriques pour l'aéronautique et la défense. Fondé il y a quarante ans, le groupe AECE regroupe les sociétés Aquitaine Electronique et AEVA. Il est dirigé par Christian Houel et a réalisé un chiffre d'affaires d'environ 25 millions d'euros en 2020. Les positions géographiques et sectorielles d'AECE et de GPI sont complémentaires, et devraient permettre à l'ensemble de profiter du rebond attendu des industries aéronautique et de défense. L'adossement d'AECE au groupe familial français GPI est aussi assurance de pérennité de l'activité pour ses clients, et de maintien de la souveraineté industrielle, dans un secteur stratégique pour le pays. Cette acquisition intervient alors que le contenu électrique, électronique et informatique des aéronefs et des systèmes de défense ne cesse de croître. Toutes ces technologies constituent le coeur de métier de Gérard Perrier Industrie.