Gerard Perrier Industrie : baisse de l'activité au premier semestre, impactée par le COVID-19

(Boursier.com) — L'activité du premier semestre de l'exercice 2020 du Groupe Gerard Perrier Industrie, spécialisé dans les automatismes et les équipements électriques destinés à l'industrie, est en baisse de 13,3% à 86,73 ME. "Après un bon début d'exercice, le groupe a subi les répercussions de la crise liée au COVID-19. Les mesures de confinement ainsi que la fermeture de certains sites clients ont fortement réduit notre activité à compter de la mi-mars et pendant toute la durée du confinement de 8 semaines" commente le groupe. A partir de mi-mai l'activité est repartie à la hausse pour atteindre 95% de la pleine capacité sur le mois de juin.

La Direction précise que sur le trimestre écoulé, la situation financière est restée excellente et que la trésorerie mobilisable (y compris titres auto-détenus) reste très positive et se situe sensiblement au même niveau qu'au 31/12/2019 (60 millions d'euros), un niveau élevé qui a permis d'affronter la crise sereinement.

La Direction rappelle que depuis le rachat en bourse de ses propres titres le 20 juillet 2017, la société détient

7,27% du capital pour une valeur d'acquisition de 13 millions d'euros.

La Direction attend un net rebond de l'activité au second semestre. Elle vise un chiffre d'affaires d'au moins 100 millions d'euros sur la deuxième période de l'année, si toutefois l'activité ne subit pas de nouvelles restrictions sanitaires liées au COVID. Les résultats semestriels seront publiés le 25 septembre 2020 avant bourse, après la tenue du Conseil de Surveillance.