Gérard Perrier Industrie : 16,7 ME de bénéfice net en 2022

(Boursier.com) — L 'activité de l'exercice 2022 du Groupe Gérard Perrier Industrie a atteint 280 millions d'euros, soit une progression de +19,7% par rapport à l'exercice précédent (+12,45% à périmètre constant).

Chacun des 4 pôles d'activité a apporté une contribution positive aux résultats du groupe. Ainsi, le résultat opérationnel courant atteint 23,3 ME (19,6 ME à l'exercice précédent). Le bénéfice net s'élève à 16,7 ME (15 ME précédemment), soit 4,46 euros par action.

La trésorerie progresse et se maintient à un haut niveau pour atteindre 58,5 ME. L'endettement financier diminue à 22,5 ME (24,2 ME au 1er janvier).

Dividende

Le Directoire proposera à l'Assemblée générale, prévue le 15 juin, le versement d'un dividende de 2,15 euros par action (2 euros en 2022).

Perspectives 2023

La Direction prévoit pour 2023 un chiffre d'affaires du même ordre que 2022, et vise un bénéfice net dans la norme historique du groupe.