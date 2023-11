Gérard Perrier : confirme ses objectifs annuels

(Boursier.com) — L 'activité des neufs premiers mois de l'exercice 2023 de Gérard Perrier est en hausse de 7,4% par rapport à la même période de l'exercice précédent.

La progression du T3 a atteint 5,1%.

Sur la dynamique du premier semestre, le groupe a confirmé sa tendance haussière lors du troisième trimestre.

L'activité reste dynamique et soutenue sur le T4. Aussi, sur l'ensemble de l'exercice 2023, la direction confirme son objectif de chiffre d'affaires groupe à hauteur de 290 ME vs. 279 ME en 2022.