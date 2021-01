Gensight : vive hausse

Gensight : vive hausse









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Gensight est très entouré ce mardi. Le titre du spécialiste des thérapies géniques destinées au traitement des maladies mitochondriales et neurodégénératives de l'oeil s'envole de 11,9% à 8,4 euros. Les volumes sont au rendez-vous avec plus d'un million de pièces déjà négociées, soit environ 2,65% du capital, contre une moyenne quotidienne d'environ 640.000 actions sur les trois derniers mois. Le flux acheteur sur la valeur est alimenté par une note d'Oddo BHF qui a plus que doublé son objectif de cours à 15 euros tout en confirmant son avis 'achat'. "Gensight apparait particulièrement bien orientée. La société a renforcé l'argumentaire scientifique de Lumevoq, déposé un dossier d'enregistrement en Europe et étendu son horizon de trésorerie", souligne le broker.