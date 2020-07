GenSight tiendra une conférence téléphonique sur Lumevoq

(Boursier.com) — GenSight Biologics annonce qu'une conférence téléphonique avec des leaders d'opinion (KOLs) se tiendra le 9 juillet 2020 de 16h à 17h CEST (10h-11h EST). Les KOLs Dr Nancy Newman (Emory Eye Center) et Dr Sean Donahue, PhD (Vanderbilt Children's Hospital) discuteront de la prise en charge actuelle des patients et des besoins médicaux non-satisfaits dans la Neuropathie Optique Héréditaire de Leber (NOHL). L'équipe de direction de GenSight fera également le point sur la société et discutera des résultats des essais de phase III REVERSE et RESCUE de Lumevoq (GS010). RESCUE et REVERSE sont deux essais de phase III randomisés, en double masque et contrôlés par injection simulée, conçus pour évaluer l'efficacité d'une seule injection intravitréenne de GS010 (rAAV2/2-ND4) chez des sujets atteints de NOHL en raison de la mutation G11778A dans le gène mitochondrial ND4. Le Lumevoq (GS010) devrait être soumis à l'agence Européenne en septembre 2020.

A l'issue de la conférence avec les KOLs, l'équipe de direction de GenSight tiendra un e-meeting vidéo en direct exclusivement dédié aux investisseurs particuliers, afin de revenir sur les récents développements et prochaines étapes de Lumevoq dans le traitement de la neuropathie optique héréditaire de Leber. Ce e-meeting débutera à 17h30 CEST et sera accessible à l'adresse https://channel.royalcast.com/webcast/gensightbiologicsfr/20200709_1/.