GenSight : Sofinnova Partners sur les 20% des parts

(Boursier.com) — Par courrier reçu le 23 novembre par l'AMF, la société par actions simplifiée Sofinnova Partners, agissant pour le compte du fonds Sofinnova Crossover I SLP dont elle assure la gestion, a déclaré avoir franchi en hausse, le 21 novembre, les seuils de 20% du capital et des droits de vote de GenSight et détenir, pour le compte dudit fonds, 13.260.067 actions représentant autant de droits de vote, soit 20,30% du capital et des droits de vote. Ce franchissement de seuils résulte de la souscription à une augmentation de capital de la société GenSight. Le déclarant a indiqué qu'il n'envisageait pas de procéder à des actions GenSight, mais qu'il envisageait de continuer à accompagner la société dans le cadre du développement clinique de ses produits en vue de leur mise sur le marché et dans la recherche de nouvelles sources de financement en dettes ou capitaux propres ou bien d'opérations de partenariat ou M&A.