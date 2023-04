Gensight retire sa demande d'AMM européenne pour Lumevoq

(Boursier.com) — La société biopharmaceutique GenSight Biologics annonce aujourd'hui que le Comité des Médicaments de Thérapies Innovantes (Committee for Advanced Therapies ou CAT) du Comité des Médicaments à Usage Humain (Committee for Medicinal Products for Human Use ou CHMP) de l'Agence européenne des médicaments (EMA) a évalué les données présentées lors de l'explication orale du dossier réglementaire européen de Lumevoq.

Comme le prévoit la procédure d'examen et suite aux réponses aux questions à D180, une explication orale a eu lieu le 19 avril. GenSight a invité des experts de la NOHL de renommée mondiale, le Dr Patrick Yu-Wai-Man, PhD (Université de Cambridge, Royaume-Uni) et le Dr José-Alain Sahel (Ecole de médecine de l'Université de Pittsburgh, Etats-Unis), à partager leur pratique clinique et leur point de vue sur les données de Lumevoq. Suite aux interactions avec le CAT indiquant que les données fournies jusqu'à présent ne seraient pas suffisantes pour soutenir une opinion positive sur l'autorisation de mise sur le marché de Lumevoq par l'EMA, GenSight a décidé de retirer sa demande avant l'obtention de l'opinion finale du CAT.

Cette décision permet à la société d'engager des discussions avec l'EMA sur la meilleure voie possible pour Lumevoq dans les semaines à venir, le but étant de soumettre une nouvelle demande en Europe et dans d'autres pays répondant aux objections restantes dès que possible.

Gensight étudie les options possibles, y compris la production de nouvelles données cliniques, ce qui peut induire des délais importants et des coûts additionnels.

"Nous désapprouvons l'évaluation actuelle du CAT, et restons très confiants dans le bénéfice clinique de Lumevoq pour les patients atteints de NOHL, qui sont étayés par de nombreuses preuves issues de multiples essais cliniques et de vie réelle", commente Bernard Gilly, Directeur Général et Co-fondateur de GenSight Biologics. "La décision de retirer notre demande nous permet de continuer à travailler avec l'EMA afin de convenir dès que possible d'une voie réglementaire à suivre. Je tiens à remercier les communautés de patients pour leur soutien et à réaffirmer notre détermination à apporter cette thérapie innovante aux patients atteints de ND4-LHON qui ont besoin d'un traitement efficace. Je tiens également à remercier la communauté scientifique et nos équipes pour leur engagement durable".

GenSight confirme que la campagne de validation est en bonne voie avec son partenaire aux Etats-Unis, comme prévu, avec un produit libéré pour l'usage humain d'ici la fin d'année.

La demande d'autorisation de mise sur le marché (AMM) de GenSight pour Lumevoq auprès de l'EMA était basée sur la balance bénéfice-risque établie par les résultats chez 252 patients traités dans le cadre d'essais cliniques ou d'une utilisation compassionnelle. Cet ensemble de données sans précédent pour la ND4-NOHL établit que l'efficacité de Lumevoq est supérieure à l'histoire naturelle et à idebenone.