Gensight réduit sa consommation trésorerie mais bénéficie de 8,5 ME de disponibilités

(Boursier.com) — La situation nette de trésorerie de GenSight Biologics s'établit à 8,5 millions d'euros au 31 mars 2023, comparée à 10,6 ME au 31 décembre 2022.

Les dépenses opérationnelles du 1er trimestre 2023 ont reflété essentiellement les dernières étapes du développement pharmaceutique de Lumevoq (lenadogene nolparvovec) nécessaires à la demande d'Autorisation de Mise sur le Marché examinée par l'Agence Européenne du Médicament (EMA). Ces étapes concernent principalement les activités préparatoires nécessaires à la production des lots pilotes et de validation conformément aux Bonnes Pratiques de Fabrication (BPF, ou GMP en anglais). Egalement, la Société a poursuivi le suivi à long terme des patients de l'étude clinique de Phase III Reflect de Lumevoq dans le traitement de la neuropathie optique héréditaire de Leber. GenSight Biologics a également poursuivi la mise en place de son infrastructure commerciale et la préparation d'un possible lancement de Lumevoq en Europe.

Enfin, la société a poursuivi l'étude de Phase I/II PIONEER de GS030 dans le traitement de la rétinopathie pigmentaire.

En février 2023, la société a reçu la Tranche A de 8 ME du prêt de 35 ME avec la Banque Européenne d'Investissement (BEI). Au 31 mars 2023, la société dispose d'un fonds de roulement net suffisant pour faire face à ses obligations financières jusqu'en juin 2023.

Gensight examine l'impact de la situation actuelle sur le financement existant, et prend des mesures supplémentaires visant à réduire considérablement sa consommation de trésorerie d'exploitation en 2023, tout en discutant activement des financements et des options stratégiques, y compris des opportunités de M&A.