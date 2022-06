GenSight : présentation de données cliniques de GS010 à EUNOS 2022

(Boursier.com) — GenSight Biologics, société biopharmaceutique dédiée au développement et à la commercialisation de thérapies géniques innovantes pour les maladies neurodégénératives de la rétine et du système nerveux central, annonce sa participation au congrès EUNOS 2022, qui se tiendra du 20 au 23 juin à Birmingham, au Royaume-Uni. Ce congrès, le plus important en Europe pour les neuro-ophtalmologistes, donne à GenSight l'occasion de discuter de ses données cliniques et de ses récents développements avec la communauté des neuro-ophtalmologistes. La société fait partie des sponsors de EUNOS et disposera d'un stand.

Patrick Yu-Wai-Man, MD, PhD, professeur d'ophtalmologie et consultant honoraire en neuro-ophtalmologie à l'Université de Cambridge, au Moorfields Eye Hospital et à l'Institut d'ophtalmologie de l'UCL, Royaume-Uni, fera une présentation sur deux sujets relatifs à la neuropathie optique héréditaire de Leber (NOHL). Il présentera d'abord les données de l'essai de phase III REFLECT de GenSight et discutera de l'efficacité de l'approche thérapeutique bilatérale. Il évoquera également l'avenir du traitement de la NOHL. "Les données de suivi à long terme des patients dans l'essai REFLECT illustrent l'effet durable du traitement et l'impact clair sur l'acuité visuelle des patients atteints de NOHL", a-t-il déclaré. "Ces données seront particulièrement intéressantes pour les médecins à la recherche d'un traitement efficace contre cette maladie mitochondriale cécitante".

GenSight présentera également les données cliniques de GS010 (Lenadogene nolparvovec) lors du Global 7th Cell & Gene Therapy Summit, du 19 au 21 juillet. Magali Taiel, MD, Directrice Médicale de GenSight Biologics, fera une présentation intitulée "Development of GS010 gene therapy in Leber Hereditary Optic Neuropathy: Key learnings".