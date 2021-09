Gensight : plusieurs présentations au programme en septembre

Gensight : plusieurs présentations au programme en septembre









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Gensight , société biopharmaceutique dédiée au développement et à la commercialisation de thérapies géniques innovantes pour les maladies neurodégénératives de la rétine et du système nerveux central, annonce aujourd'hui que des présentations orales sur LUMEVOQ et GS030 seront données lors du congrès 2021 de l'ISGEDR en septembre.

L'équipe de management de Gensight participera et présentera également à plusieurs conférences Investisseurs au cours du même mois de septembre. Il s'agit des évènements suivants...

- Redburn Gene Therapy Virtual Summit 2021 : 7 septembre, virtuel

- 2021 Ophthalmology Futures Forums : Retina Forum : 8 septembre, virtuel

- Cell & Gene Therapy World Asia 2021 : 15-16 septembre, virtuel

- 2nd Gene Therapy for Ophthalmic Disorders - 21-23 septembre, virtuel.