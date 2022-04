Gensight : peu de réactions

(Boursier.com) — Gensight recule de 0,8% à 2,22 euros ce vendredi, alors que les produits opérationnels de la société ont augmenté de 3,6% pour s'établir à 7,7 millions d'euros en 2021, comparé à 7,4 millions d'euros en 2020. Cette croissance est principalement liée au chiffre d'affaires généré par LUMEVOQ (GS010) dans le cadre de l'Autorisation Temporaire d'Utilisation (ATU nominative) accordée par l'Agence Nationale de Sécurité du Médicament. Ce chiffre d'affaires a progressé de 20,1% pour s'établir à 5,3 millions d'euros en 2021, contre 4,4 millions d'euros un an plus tôt. La société a également enregistré du Crédit Impôt Recherche (CIR), qui s'est élevé à 2,4 millions d'euros en 2021, contre 2,8 millions d'euros en 2020.

Les dépenses de recherche et développement sont restées stables d'une année sur l'autre, s'établissant à 22,9 millions d'euros en 2021, comparé à 22,4 millions d'euros en 2020. Si les études de Phase III de LUMEVOQ - RESCUE, REVERSE et REFLECT - sont désormais terminées et les patients passés en suivi à long-terme, la société maintient ses efforts dans les activités de CMC et de production afin de garantir sa capacité à produire et commercialiser selon les Bonnes Pratiques de Fabrication (BPF, ou GMP en anglais), et notamment la production des lots de validation nécessaires à la demande d'Autorisation de Mise sur le Marché (AMM) de LUMEVOQ en Europe.

La perte opérationnelle a été contenue en 2021, s'élevant à 28,1 millions d'euros, comparé à 24,9 millions d'euros en 2020. Cette augmentation de 12,8% est principalement liée à la montée en puissance sur la période des frais de vente et marketing en préparation du lancement commercial de LUMEVOQ en Europe prévu en 2023. La perte nette de la société en 2021 s'est élevée à 28,6 millions d'euros contre une perte de 34 millions d'euros en 2020. Le nombre moyen pondéré d'actions en circulation a augmenté de 35,1 millions en 2020 à 45,2 millions en 2021, réduisant ainsi la perte par action de 34,5% à (0,63) euro en 2021 contre (0,97) euro en 2020. En retraitant les dépenses non-cash relatives aux paiements fondés sur des actions (IFRS2) et au contrat Kreos (IFRS9), la perte nette ajustée s'est élevée à 24 millions d'euros en 2021, contre 22,5 millions d'euros en 2020.

La trésorerie et équivalents de trésorerie se sont établis à 44,3 millions d'euros au 31 décembre 2021, comparé à 37,9 millions d'euros au 31 décembre 2020. Les montants des flux de trésorerie futurs attendus liés au remboursement de nos dettes financières représentent 4,6 millions d'euros à moins d'un an et 12,4 millions d'euros à plus d'un an.

Parmi les derniers avis de brokers, Oddo BHF a placé sa recommandation 'sous revue', tandis que Bryan Garner a réduit sa cible de 13 à 10 euros, tout en restant à l''achat' sur le dossier.