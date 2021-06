GenSight nomme Marion Ghibaudo Directeur Technique

GenSight nomme Marion Ghibaudo Directeur Technique









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — GenSight Biologics, société biopharmaceutique dédiée au développement et à la commercialisation de thérapies géniques innovantes pour le traitement des maladies neurodégénératives de la rétine et du système nerveux central, annonce la nomination de Marion Ghibaudo au poste de Directeur Technique. Mme Ghibaudo dirigera la stratégie et l'ingénierie, ainsi que le développement des prochaines générations du dispositif de stimulation visuelle de GS030, la thérapie génique optogénétique de GenSight. Elle sera membre du comité de direction et rapportera au Directeur Général.

Marion Ghibaudo rejoint GenSight avec 15 ans d'expérience dans le secteur des sciences de la vie, dont 3 ans en tant que Directrice R&D chez Mauna Kea Technologies, une entreprise française d'imagerie médicale ayant développé l'endomicroscopie confocale laser. Elle a auparavant passé près de 10 ans chez l'Oréal, exerçant des responsabilités variées en R&D tant en Biophysique qu'en Instrumentation ou en Biologie, développant une forte sensibilité à l'expérience utilisateur. Elle est diplômée de l'Ecole Polytechnique à Paris, et titulaire d'un doctorat en Biophysique et Mécanique Cellulaire de l'Université de Paris.