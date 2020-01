GenSight : mouvements au tour de table

(Boursier.com) — Par courrier reçu le 30 décembre 2019 par l'AMF, la société Strategic International Group Limited contrôlée par la société 3SBio Inc., a déclaré avoir franchi en hausse, le 23 décembre 2019, les seuils de 5% du capital et des droits de vote de la société GenSight Biologics, et détenir 2.110.595 actions GenSight représentant autant de droits de vote, soit 6,43% du capital et des droits de vote de cette société. Ce franchissement de seuils résulte de la souscription à une augmentation de capital de la société GenSight Biologics réservée au déclarant.

Par ailleurs, par courrier reçu le 30 décembre 2019, la Caisse des dépôts et consignations (CDC) a déclaré avoir franchi en baisse, le 27 décembre 2019, indirectement, par l'intermédiaire des sociétés Bpifrance Participations et Bpifrance Investissement, les seuils de 10% du capital et des droits de vote de la société GenSight, et détenir indirectement 2.975.666 actions représentant autant de droits de vote, soit 9,06% du capital et des droits de vote, suite à une augmentation de capital de GenSight.

Par courrier reçu le 30 décembre 2019, BPI France, établissement public à caractère industriel et commercial (EPIC Bpifrance) a déclaré avoir franchi en baisse, le 27 décembre 2019, indirectement, par l'intermédiaire des sociétés Bpifrance Participations et Bpifrance Investissement, les seuils de 10% du capital et des droits de vote de GenSight, et détenir indirectement 2.975.666 actions représentant autant de droits de vote, soit 9,06% du capital et des droits.