GenSight : maintien de l'efficacité et de la tolérance d'une injection bilatérale de Lumevoq

(Boursier.com) — GenSight Biologics confirme le maintien de l'efficacité et de la tolérance d'une injection bilatérale de Lumevoq après 2 ans dans l'essai de phase III REFLECT. Le groupe évoque donc une efficacité maintenue deux ans après injection, avec une amélioration statistiquement significative de l'acuité visuelle par rapport à la baseline et au nadir dans les yeux traités par Lumevoq. 73% des patients traités bilatéralement ont gagné au moins 15 lettres ETDRS par rapport à leur nadir. GenSight fait aussi état d'une meilleure efficacité chez les sujets traités bilatéralement, associée à un profil de tolérance favorable.

Ces analyses confirment les résultats à 18 mois après administration du traitement, rapportés en juin 2021. "La démonstration par l'étude REFLECT d'une amélioration soutenue, significative, et sûre de l'acuité visuelle chez les patients atteints de NOHL traités bilatéralement avec Lumevoq donne un élan supplémentaire à notre volonté d'obtenir l'autorisation de mise sur le marché", a déclaré Bernard Gilly, Directeur Général et Co-fondateur de GenSight Biologics. "Les patients atteints de NOHL et qui perdent la vue méritent d'avoir accès à un traitement comme Lumevoq".

Le profil de tolérance favorable de Lumevoq a été confirmé. Il n'y a pas eu d'interruption de l'étude liée à un événement indésirable systémique ou oculaire, et aucun événement indésirable oculaire grave n'a été rapporté. Le principal événement indésirable oculaire était l'inflammation intraoculaire, la plupart du temps d'intensité légère et répondant au traitement conventionnel. Le bon profil de tolérance de Lumevoq était comparable chez les sujets traités unilatéralement et bilatéralement.

"La persistance de l'efficacité de Lumevoq est remarquablement cohérente dans l'ensemble du programme de développement, de sorte que les résultats de REFLECT renforcent les preuves fournies par 3 ans de données de RESTORE4 et 5 ans de données de REVEAL", a déclaré Magali Taiel, MD, Chief Medical Officer de GenSight Biologics.

Les résultats du suivi à 4 ans de RESTORE devraient être disponibles en janvier 2022. Le Dr Taiel a ajouté : "Nous affirmons que l'injection bilatérale de Lumevoq est la meilleure option pour les patients atteints de Neuropathie Optique Héréditaire de Leber porteurs d'une mutation ND4".

Les patients de REFLECT ont été invités à participer à un suivi à long terme qui évaluera la tolérance et l'efficacité de Lumevoq jusqu'à 5 ans après injection.