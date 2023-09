Gensight : La trésorerie et équivalents de trésorerie se sont établis à 1 ME au 30 juin

(Boursier.com) — Les produits opérationnels de la société Gensight ont diminué de 36,1% pour s'établir à 2,7 millions d'euros au premier semestre 2023, comparé à 4,3 millions d'euros sur la même période en 2022. Cette baisse est essentiellement liée à un unique trimestre de chiffre d'affaires généré en 2022 par LUMEVOQ(R) dans le cadre de l'Autorisation Temporaire d'Utilisation (ATU nominative).

Suite aux difficultés de production rencontrées chez le partenaire de la Société, les dernières doses disponibles ont été utilisées en mars 2022, conduisant à l'absence de chiffre d'affaires enregistré sur les trimestres suivants. Ainsi, aucun revenu n'a été généré par les ATUs au premier semestre 2023. Le chiffre d'affaires enregistré en 2023 concerne uniquement la variation de valorisation de l'obligation de remboursement potentielle, ainsi que les obligations potentielles de remises résultant du cadre réglementaire actuel des ATU, suite à la décision de la Société de retirer sa demande d'AMM auprès de l'EMA en avril 2023. La société prévoit de reprendre la mise à disposition de LUMEVOQ dans le cadre d'une AAC (Autorisation d'Accès Compassionnel, anciennement ATU) en France au 1er trimestre 2024, dès que le produit sera à nouveau disponible.

La Société a également enregistré du Crédit d'Impôt Recherche (CIR), qui s'est élevé à 1,2 millions d'euros au premier semestre 2023, stable sur la même période en 2022.

Les dépenses de recherche et développement ont augmenté de 21% pour s'établir à 12 millions d'euros au premier semestre 2023, comparé à 9,9 millions d'euros sur la même période en 2022. Cette augmentation est essentiellement liée au maintien des efforts de la Société dans les activités de CMC et de production afin de garantir sa capacité à produire et commercialiser selon les Bonnes Pratiques de Fabrication (BPF, ou GMP en anglais), et notamment la production des lots de validation.

Les frais de vente, médicaux et marketing ont progressé de 19,4% pour s'établir à 4,8 millions d'euros au premier semestre 2023, comparé à 4 millions d'euros sur la même période en 2022, reflétant la montée en puissance des activités clés de marketing stratégique et d'accès au marché en préparation du lancement commercial de LUMEVOQ en Europe, alors prévu. La société ayant pris la décision de retirer sa demande d'AMM auprès de l'EMA en avril 2023, les dépenses commerciales et marketing devraient être drastiquement réduites à partir du second semestre 2023.

Les frais généraux ont augmenté de 27,8% pour s'établir à 3 millions d'euros au premier semestre 2023, comparé à 2,3 millions d'euros sur la même période en 2022. Cette augmentation s'explique principalement par la hausse des charges de personnel, due essentiellement à la baisse du produit lié aux paiements fondés sur des actions, résultant, aux premiers semestres 2022 et 2023, des annulations de plans d'actions de performance, dont les conditions ne pouvaient être remplies suite aux difficultés de production rencontrées chez le partenaire de la Société aux États-Unis et au retrait de la demande d'AMM auprès de l'EMA. Hors cet élément non récurrent et "non-cash" IFRS2, les frais généraux et administratifs s'élevaient à 3,4 ME, stables sur la période.

La perte opérationnelle de la Société a ainsi augmenté de 41,9% au premier semestre 2023, s'élevant à (17,1) millions d'euros, comparé à (12) millions d'euros sur la même période en 2022. Cette variation est liée à la fois à la baisse des revenus générés par les ATU de LUMEVOQ(R) en France, du fait de l'absence de disponibilité du produit, ainsi qu'à l'augmentation des dépenses de CMC et à la montée en puissance des frais de vente, médicaux et marketing sur la période, afin d'accompagner l'Autorisation de Mise sur le Marché et le lancement commercial en Europe. La société ayant pris la décision de retirer sa demande d'AMM auprès de l'EMA en avril 2023, les dépenses opérationnelles, et notamment les dépenses commerciales et marketing, devraient diminuer significativement à partir du second semestre 2023.

Le résultat financier au premier semestre 2023 s'est élevé à 5,1 millions d'euros, comparé à 1,3 million d'euros sur la même période en 2022. Cette augmentation s'explique essentiellement par la variation de juste valeur des instruments financiers dérivés comptabilisée pour un montant de 6,5 millions d'euros au 30 juin 2023, contre 2 millions d'euros au 30 juin 2022. Ces produits financiers sont "non-cash" et représentent principalement, au premier semestre 2023, la variation de juste valeur de l'option convertible du financement obligataire auprès de Heights Capital pour 3,3 millions d'euros, et des warrants attachés au financement bancaire auprès de la BEI pour 3,2 millions d'euros.

La perte nette du premier semestre 2023 s'est s'établie à (12,0) millions d'euros contre une perte de (10,7) millions d'euros au premier semestre 2022. La perte par action émise (nombre moyen pondéré d'actions en circulation au cours de l'exercice) s'est élevée respectivement à (0,26) et (0,23) euros par action pour les premiers semestres 2023 et 2022.

Les flux de trésorerie nets liés aux activités opérationnelles des premiers semestres 2023 et 2022 se sont élevés respectivement à (16,2) millions d'euros et (16,7) millions d'euros. La variation limitée en 2023 s'explique principalement par l'augmentation des dépenses opérationnelles afin d'accompagner l'Autorisation de Mise sur le Marché et le lancement commercial de LUMEVOQ en Europe, par la baisse du chiffre d'affaires sans ATU fournies en 2023 et par la variation " non-cash " de juste valeur des instruments financiers dérivés liés aux obligations convertibles de Heights et aux warrants de la BEI, compensées par une diminution des charges "non-cash" liées aux paiements fondés sur des actions du fait de l'annulation en 2022 des plans d'actions de performance, et par une variation positive du besoin en fonds de roulement sur la période.

Les flux de trésorerie nets liés aux activités d'investissement se sont élevés à 0,2 million d'euros au premier semestre 2023 contre 0,1 million d'euros sur la même période en 2022, reflétant principalement l'activité du contrat de liquidité de la Société.

Les flux de trésorerie nets liés aux activités de financement se sont élevés à 6,4 millions d'euros au premier semestre 2023, reflétant le produit de la Tranche A de 8 millions d'euros du financement de la BEI reçu en février 2023, en partie compensé par le remboursement du capital et le paiement des intérêts du prêt garanti par l'État pour (1,2) million d'euros et par le remboursement de (0,5) million d'euros lié aux contrats de location-financement et à l'application de la norme IFRS 16.

La trésorerie et équivalents de trésorerie se sont établis à 1 million d'euros au 30 juin 2023.