GenSight : la situation nette de trésorerie s'établit à 12,8 ME

(Boursier.com) — GenSight Biologics publie aujourd'hui sa situation nette de trésorerie au 31 mars 2020, et fait un point sur ses activités. La situation nette de trésorerie de GenSight Biologics s'établit à 12,8 millions d'euros au 31 mars 2020, comparée à 19,2 millions d'euros au 31 décembre 2019.

Les dépenses du premier trimestre 2020 reflètent essentiellement la conduite des différentes études cliniques de LUMEVOQ (GS010) dans le traitement de la neuropathie optique héréditaire de Leber, et en premier lieu l'étude de Phase III REFLECT, ainsi que l'étude de Phase I/II PIONEER de GS030 dans le traitement de la rétinopathie pigmentaire. La Société s'est également investie dans les dernières étapes du développement pharmaceutique de LUMEVOQ, en préparation du dépôt de demande d'autorisation de mise sur le marché en Europe, et notamment les activités préparatoires nécessaires à la production commerciale conformément aux Bonnes Pratiques de Fabrication (BPF, ou GMP en anglais).

La société est financée jusqu'à la fin 2020, et explore d'autres options de financement, privilégiant plusieurs initiatives de financement non dilutives proposées par le gouvernement français et par Bpifrance, en plus de l'engagement existant de Kreos Capital pouvant aller jusqu'à 6 millions d'euros. La Société attend également le remboursement en 2020 du Crédit d'Impôt Recherche 2019 pour un montant de 4,2 millions d'euros.

"Nous travaillons désormais activement à étendre notre horizon de financement sur 2021, investiguant dans un premier temps des opportunités non-dilutives", a commenté Thomas Gidoin, Directeur Administratif et Financier de GenSight Biologics. "Les tranches additionnelles de l'emprunt obligataire avec Kreos Capital, ainsi que les potentiels revenus liés à l'ATU de LUMEVOQ en France, pourraient apporter des ressources supplémentaires et contribuer à étendre notre horizon de financement."

Autorisation Temporaire d'Utilisation (ATU) de LUMEVOQ

Un patient a été traité avec LUMEVOQ dans le cadre d'une première Autorisation Temporaire d'Utilisation (ATU) accordée par l'Agence Nationale de Sécurité du Médicament (ANSM) en décembre 2019. Un deuxième patient a été traité début 2020, et plusieurs ATU supplémentaires ont été demandées et sont en cours d'examen par l'ANSM.

GenSight Biologics s'est engagée à fournir le produit pour d'éventuelles demandes supplémentaires, dans la limite des stocks disponibles. Ces injections bilatérales au prix de 700.000 euros par patient devraient générer du chiffre d'affaires en 2020. Les hôpitaux consacrent l'essentiel de leurs ressources à la gestion de la pandémie de COVID-19, ce qui pourrait retarder les demandes d'ATU supplémentaires ainsi que le traitement des patients au cours des semaines à venir. GenSight Biologics prévoit que ces retards éventuels seront rattrapés dès que les patients pourront à nouveau se rendre dans les centres hospitaliers, sans conséquences significatives sur le chiffre d'affaires attendu pour 2020 ; cela devra être évalué de manière plus précise dès que la situation se sera améliorée...

GenSight Biologics publiera son rapport financier semestriel et sa position nette de trésorerie au 30 juin 2020 le 30 juillet 2020.