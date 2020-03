GenSight : l'horizon de cash étendu à 2021

(Boursier.com) — GenSight a vu sa perte nette de l'exercice 2019 baisser de 8,2%, s'élevant à -30,7 millions d'euros contre une perte de -33,5 millions d'euros au titre de 2018.

Les flux de trésorerie nets liés aux activités opérationnelles sont restés stables sur la période, s'élevant à -28,1- millions d'euros en 2019, comparé à -28,4 millions d'euros un an plus tôt, sous l'effet principalement d'une variation de besoin en fonds de roulement positive en 2018, malgré une diminution des dépenses opérationnelles en 2019.

Les flux de trésorerie nets liés aux activités d'investissement ont été réduits à -0,1 million d'euros en 2019 contre -0,7 million d'euros en 2018, reflétant principalement l'installation des bureaux de la Société à New York en 2018, qui n'a pas eu d'impact en 2019.

Les flux de trésorerie nets liés aux activités de financement se sont élevés à 21,2 millions d'euros et -0,1 million d'euros en 2019 et 2018, respectivement, reflétant les produits nets du placement privé en février 2019 pour 7,9 millions d'euros, ainsi que de l'émission obligataire et du placement privé réalisés en décembre 2019 pour 5,7 millions d'euros et 8,3 millions d'euros, respectivement.

"Nous sommes financés jusqu'à la fin de l'année, toutefois le chiffre d'affaires généré par des demandes d'ATU additionnelles pourrait étendre l'horizon de cash à 2021", explique Thomas Gidoin, Directeur Administratif et Financier.