Gensight : l'étude Reality met en évidence les bénéfices de Lumevoq

(Boursier.com) — Gensight dévoile les premiers résultats de l'étude observationnelle REALITY, ainsi qu'une analyse des données de phase III REVERSE et RESCUE, qui mettent en évidence le mauvais pronostic des patients souffrant d'une perte de vision due à une neuropathie optique héréditaire de Leber (NOHL) associée à la mutation ND4. "Les résultats confirment les observations des experts de la NOHL dans leur pratique clinique et contrastent fortement avec l'amélioration bilatérale observée dans les études de phase III du LUMEVOQ (GS010)", commente Gensight.

L'absence d'amélioration chez les sujets REALITY est en contraste frappant avec les améliorations observées chez les patients REVERSE et RESCUE. Contrairement aux sujets inclus dans REVERSE et RESCUE, qui ont tous reçu une injection unilatérale de LUMEVOQ, l'acuité visuelle moyenne chez les sujets REALITY ne s'est pas améliorée après le déclin initial.

REALITY est une étude observationnelle rétrospective et transversale de sujets atteints de NOHL, menée dans des centres à travers l'Espagne, l'Italie, la France, le Royaume-Uni et les États-Unis. L'objectif est de générer des informations sur l'histoire naturelle de la maladie sur la base d'une approche qui faciliterait les comparaisons avec REVERSE et RESCUE. L'étude vise à inclure 50 sujets d'ici le second trimestre 2020.