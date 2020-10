GenSight : Elsy Boglioli au Conseil d'administration

GenSight : Elsy Boglioli au Conseil d'administration









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — GenSight Biologics annonce la nomination d'Elsy Boglioli à son Conseil d'administration, en remplacement de Bpifrance Participations. Mme Boglioli rejoint le Conseil en qualité d'administrateur indépendant. Elle est fondatrice et Directrice Générale de Bio-Up, une société de conseil en santé qui accompagne des entreprises dans leurs phases de forte croissance ou de transformation, principalement dans le domaine des thérapies cellulaire et génique. Elle possède une large expertise et un vaste réseau au sein de l'industrie pharmaceutique et des technologies médicales.

Avant de créer Bio-Up, elle était Vice-présidente Exécutive, Directrice des Opérations de Cellectis, une société française de biotechnologie spécialisée dans l'ingénierie des génomes et ses applications en oncologie. Chez Cellectis, elle a dirigé diverses fonctions stratégiques et opérationnelles : stratégie, développement commercial, gestion de programmes d'essais cliniques, ainsi que la fabrication, avec pour objectif de renforcer les capacités en interne. Avant de rejoindre Cellectis, Elle a travaillé au Boston Consulting Group (BCG) pendant 12 ans, en tant que Directrice Associée au bureau de Paris, responsable du secteur des biotechnologies pour l'Europe. Elle a travaillé en étroite collaboration avec des sociétés biotechnologiques et pharmaceutiques sur des sujets tels que l'optimisation du lancement de produits spécialisés, les partenariats et les fusions et acquisitions.