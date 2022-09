Gensight : deux nominations

(Boursier.com) — GenSight Biologics, société biopharmaceutique dédiée au développement et à la commercialisation de thérapies géniques innovantes pour les maladies neurodégénératives de la rétine et du système nerveux central annonce aujourd'hui deux nominations au sein de son équipe de direction. Philippe Motté est nommé Vice-Président Sénior, Affaires Réglementaires et Qualité, sous la responsabilité de Bernard Gilly, Directeur Général, et membre du Comité Exécutif. Michiel Hemels est nommé Vice-Président, Prix et Accès au Marché Global, sous la responsabilité de Sissel Rodahl, Vice-Présidente Sénior, Opérations Commerciales. Ces nominations sont effectives ce jour. Tous deux sont des experts reconnus dans leur domaine et vont jouer un rôle essentiel dans le développement des activités de GenSight Biologics et le lancement commercial de LUMEVOQ en Europe.

"Je suis ravi d'accueillir ces deux experts de renom dans notre équipe de direction", a commenté Bernard Gilly, Directeur Général et Co-Fondateur de GenSight Biologics. "Philippe apporte une grande expertise dans la sécurisation du parcours réglementaire et l'interaction avec les autorités réglementaires mondiales, tandis que l'expérience de Michiel sera déterminante pour l'accès, le prix et le remboursement de LUMEVOQ et, plus largement, du portefeuille de GenSight", a-t-il ajouté.

Phillipe Motté est nommé Vice-Président Sénior, Affaires Réglementaires et Qualité

Philippe Motté est chargé d'assurer la cohérence des activités en relation avec les autorités réglementaires régionales et locales, de coordonner les équipes pour préparer les inspections de pré-commercialisation de LUMEVOQ(R) et d'assurer la conformité réglementaire dans la future commercialisation de LUMEVOQ. Il reporte à Bernard Gilly en tant que membre du Comité Exécutif.

"C'est avec beaucoup d'enthousiasme que je rejoins l'équipe dirigeante pour contribuer à apporter des solutions de thérapie génique de premier ordre aux patients atteints de troubles ophtalmologiques graves et présentant des besoins médicaux importants non couverts", a commenté Philippe Motté.

Michiel Hemels est nommé Vice-Président, Prix et Accès au Marché Global

Michiel Hemels est chargé de développer et d'exécuter la stratégie mondiale de prix et d'accès au marché, afin de garantir l'accès des patients aux thérapies de GenSight. Il rapporte à Sissel Rodahl, Vice-Présidente Sénior, Opérations Commerciales.

Il rejoint GenSight fort de 20 ans d'expérience à des postes de direction dans les domaines de la commercialisation de produits dans plusieurs régions du monde au sein sociétés pharmaceutiques et biotechnologiques.

"Il existe un besoin majeur non couvert dans le traitement des maladies graves de la rétine. GenSight Biologics s'est engagé à changer cette situation depuis plus de 10 ans " a commenté Michiel Hemels. "En nous appuyant sur la science, la collaboration et l'engagement de tous, je suis convaincu que nous assurerons un accès rapide des patients à nos thérapies de pointe. Je suis honoré de rejoindre cette équipe."