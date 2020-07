GenSight décroche un PGE de 6,75 ME

(Boursier.com) — GenSight Biologics a obtenu un prêt de 6,75 millions d'euros d'un syndicat bancaire composé de Crédit Industriel et Commercial (CIC), BNP Paribas et Bpifrance, sous la forme d'un Prêt Garanti par l'Etat.

"Le PGE et la seconde tranche d'emprunt obligataire de Kreos nous apporteront plus de 10 millions d'euros de trésorerie disponible avec pratiquement aucune dilution pour les actionnaires existants" a commenté Thomas Gidoin, Chief Financial Officer de GenSight Biologics. "Avec les revenus potentiels des Autorisations Temporaires d'Utilisation de LUMEVOQ en France, nous envisageons d'être financé jusqu'au moins mi-2021."

Initié par le gouvernement français pour supporter les sociétés durant la crise du COVID-19, le PGE est un prêt bancaire avec un intérêt fixe de 0,25% à 1,75%. Après une période de franchise d'amortissement d'un an, le prêt peut être amorti sur une durée d'un à cinq ans au choix de la Société. Le gouvernement français garantit 90% du montant emprunté.