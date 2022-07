GenSight creuse ses pertes au premier semestre

(Boursier.com) — GenSight annonce pour son premier semestre 2022 une perte nette de 10,7 ME contre 8,3 ME un an avant. La perte opérationnelle atteint 12 ME contre 6,7 ME un an plus tôt. Les produits opérationnels se situent à 4,3 ME contre 6,9 ME au premier semestre 2021. Le niveau de trésorerie et équivalents de trésorerie à la clôture ressort à 24,1 ME contre 54,3 ME un an auparavant. GenSight Biologics publiera sa position nette de trésorerie au 30 septembre 2022, le 27 octobre 2022. En attendant, le groupe évoque aujourd'hui la montée en puissance des activités et investissements Marketing en préparation du lancement commercial de LUMEVOQ en Europe en 2023. L'horizon de financement est confirmé au début du T1 2023, alors que des "discussions avancées" sont menées sur un refinancement.

"Nous continuons à concentrer nos efforts et ressources à relever nos défis de production, tout en préparant le succès du lancement commercial de LUMEVOQ en 2023", a commenté Thomas Gidoin, Directeur Administratif et Financier. "Avec un horizon de financement au début du premier trimestre 2023, nous avons étudié plusieurs options de financement, aussi peu dilutives que possible, et finalisons désormais les discussions dans l'objectif de réaliser une opération dans des termes favorables à l'automne".