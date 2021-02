GenSight : Communications Biology publie la preuve de concept pour GS030-Drug Product chez le singe

(Boursier.com) — GenSight annonce aujourd'hui la publication dans le journal Communications Biology des résultats de l'étude du produit de thérapie génique GS030-Drug Product (GS030-DP) chez le singe.

L'article, publié dans le numéro de janvier 2021 sous le titre "Optogenetic therapy: high spatiotemporal resolution and pattern discrimination compatible with vision restoration in non-human primates", est la première publication constituant la preuve de concept de l'activation de cellules ganglionnaires de la rétine (RGCs) après traitement par thérapie génique optogénétique avec GS030-DP (rAAV2.7m8-ChrimsonR-tdT) chez le singe. Plus précisément, l'activation spatiotemporelle des RGCs a permis de discriminer les formes, induisant une acuité visuelle de Snellen estimée de 20/249, supérieure au niveau de cécité légale.

" Nous sommes fiers que ces résultats, qui ont servi à appuyer l'autorisation de l'essai clinique de Phase I/II PIONEER de GS030, soient publiés dans Communications Biology " a commenté Bernard Gilly, co-fondateur et Directeur Général de GenSight. " Cet essai clinique de Phase I/II recrute actuellement des patients atteints de rétinopathie pigmentaire dont la vision est limitée à la perception de la lumière, et son objectif est de démontrer que les résultats observés chez le singe se traduisent en rétablissement de la vision utile chez ces patients ".