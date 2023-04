GenSight : catastrophe ?

(Boursier.com) — GenSight , dont la cotation doit reprendre ce jour selon un avis Euronext, est attendu en très forte baisse après les annonce de la veille. La cotation des actions avait été suspendue hier à la demande de la société et dans l'attente de la publication d'un communiqué. GenSight a annoncé que le Comité des Médicaments de Thérapies Innovantes du Comité des Médicaments à Usage Humain (Committee for Medicinal Products for Human Use ou CHMP) de l'Agence européenne des médicaments (EMA) avait évalué les données présentées lors de l'explication orale du dossier réglementaire européen de Lumevoq.

Comme le prévoit la procédure d'examen et suite aux réponses aux questions à D180, une explication orale a eu lieu avant-hier. GenSight a invité des experts de la NOHL de renommée mondiale, le Dr Patrick Yu-Wai-Man, PhD (Université de Cambridge, Royaume-Uni) et le Dr José-Alain Sahel (École de médecine de l'Université de Pittsburgh, États-Unis), à partager leur pratique clinique et leur point de vue sur les données de Lumevoq. Suite aux interactions avec le CAT indiquant que les données fournies jusqu'à présent ne seraient pas suffisantes pour soutenir une opinion positive sur l'autorisation de mise sur le marché de Lumevoq par l'EMA, GenSight a décidé de retirer sa demande avant l'obtention de l'opinion finale du CAT. Cette décision permet à la société d'engager des discussions avec l'EMA sur la meilleure voie possible pour Lumevoq dans les semaines à venir, le but étant de soumettre une nouvelle demande en Europe et dans d'autres pays répondant aux objections restantes dès que possible. La Société étudie les options possibles, y compris la production de nouvelles données cliniques, "ce qui peut induire des délais importants et des coûts additionnels".

"Les équipes de GenSight ont rassemblé un vaste ensemble de données sur 252 patients atteints de ND4-NOHL et traités par Lumevoq, montrant que 70% des patients traités présentent une récupération visuelle, contrairement à la récupération faible et limitée observée dans l'histoire naturelle de la maladie", a déclaré José-Alain Sahel, cofondateur de GenSight et de l'Institut de la Vision. "À la lumière des résultats de l'étude, confirmés par les données de vie réelle, Lumevoq est actuellement la meilleure option thérapeutique pour les patients atteints de ND4-NOHL, étant donné la différence 3 fois supérieure de la fonction visuelle chez les patients traités. Il est décevant que l'effet controlatéral du traitement ait limité la force perçue de ces données, publiées dans des revues à comité de lecture de premier plan par des leaders dans le domaine".

"Nous désapprouvons l'évaluation actuelle du CAT, et restons très confiants dans le bénéfice clinique de Lumevoq pour les patients atteints de NOHL, qui sont étayés par de nombreuses preuves issues de multiples essais cliniques et de vie réelle", a commenté Bernard Gilly, Directeur Général et cofondateur de GenSight. "La décision de retirer notre demande nous permet de continuer à travailler avec l'EMA afin de convenir dès que possible d'une voie réglementaire à suivre. Je tiens à remercier les communautés de patients pour leur soutien et à réaffirmer notre détermination à apporter cette thérapie innovante aux patients atteints de ND4-LHON qui ont besoin d'un traitement efficace. Je tiens également à remercier la communauté scientifique et nos équipes pour leur engagement durable".

GenSight confirme en outre que la campagne de validation est en bonne voie avec son partenaire aux États-Unis, comme prévu, avec un produit libéré pour l'usage humain d'ici la fin d'année.

La demande d'autorisation de mise sur le marché (AMM) de GenSight pour Lumevoq auprès de l'EMA était basée sur la balance bénéfice-risque établie par les résultats chez 252 patients traités dans le cadre d'essais cliniques ou d'une utilisation compassionnelle. Cet ensemble de données sans précédent pour la ND4-NOHL établit que l'efficacité de Lumevoq est supérieure à l'histoire naturelle et à idebenone, rappelle le groupe.

GenSight a aussi publié hier soir une situation nette de trésorerie de 8,5 millions d'euros au 31 mars 2023, comparée à 10,6 millions d'euros au 31 décembre 2022. Les dépenses opérationnelles du 1er trimestre 2023 ont reflété essentiellement les dernières étapes du développement pharmaceutique de Lumevoq nécessaires à la demande d'AMM examinée par l'EMA. Ces étapes concernent principalement les activités préparatoires nécessaires à la production des lots pilotes et de validation conformément aux Bonnes Pratiques de Fabrication. Également, la Société a poursuivi le suivi à long terme des patients de l'étude clinique de Phase III REFLECT de Lumevoq dans le traitement de la neuropathie optique héréditaire de Leber. GenSight a également poursuivi la mise en place de son infrastructure commerciale et la préparation d'un possible lancement de Lumevoq en Europe.

Enfin, la Société a poursuivi l'étude de Phase I/II PIONEER de GS030 dans le traitement de la rétinopathie pigmentaire.

En février 2023, la Société a reçu la Tranche A de 8 millions d'euros du prêt de 35 millions d'euros avec la Banque Européenne d'Investissement (BEI). Au 31 mars 2023, la Société dispose d'un fonds de roulement net suffisant pour faire face à ses obligations financières jusqu'en juin 2023. La Société examine actuellement l'impact de la situation actuelle sur le financement existant, et prend des mesures supplémentaires visant à réduire considérablement sa consommation de trésorerie d'exploitation en 2023, tout en discutant activement des financements et des options stratégiques, y compris des opportunités de M&A.

Enfin, le groupe rappelle qu'en raison d'un problème opérationnel chez le partenaire de fabrication aux États-Unis, la production d'un lot GMP de Lumevoq avait été interrompue en mars 2023. La cause précise a été confirmée en avril. Afin de prévenir la survenue d'un tel problème opérationnel et assurer le succès des opérations, GenSight a convenu avec son partenaire de production d'impliquer conjointement leur équipe d'ingénierie et les propres experts de GenSight (y compris la présence en continu d'une personne sur site) en temps réel dans l'exécution de la campagne de validation. GenSight prévoit de lancer la campagne de validation en mai 2023, avec des résultats attendus au T3 2023, comme indiqué précédemment. Les trois lots PPQ pourraient être libérés pour un usage humain d'ici la fin de l'année.