GenSight : carnage boursier

(Boursier.com) — Dans d'énormes volumes, GenSight s'effondre de 66% à 0,84 euro après que la société eut décidé de retirer sa demande d'autorisation de mise sur le marché de Lumevoq en Europe avant l'obtention de l'opinion finale du CAT. Un choix qui fait suite aux récentes interactions avec le Comité des Médicaments de Thérapies Innovantes (CAT) indiquant que les données fournies jusqu'à présent ne seraient pas suffisantes pour soutenir une opinion positive sur l'AMM du produit. La société va dorénavant entamer des discussions avec l'EMA afin d'évaluer quelles seraient les options possibles permettant d'enregistrer le produit dans les meilleurs délais.

"Nous désapprouvons l'évaluation actuelle du CAT, et restons très confiants dans le bénéfice clinique de Lumevoq pour les patients atteints de NOHL, qui sont étayés par de nombreuses preuves issues de multiples essais cliniques et de vie réelle", a commenté Bernard Gilly, Directeur Général et cofondateur de GenSight. "La décision de retirer notre demande nous permet de continuer à travailler avec l'EMA afin de convenir dès que possible d'une voie réglementaire à suivre".

À la suite de cette mauvaise nouvelle, Oddo BHF dégrade le titre à 'sous-performer' et coupe sa cible de 7 à 1,5 euro. Une décision qui reflète la réalisation d'une nouvelle phase III pour Lumevoq en Europe, un décalage du lancement en Europe à 2026 (vs 2024) et aux US à 2028 (vs 2027), une probabilité d'approbation de 45% (vs 80%), la dilution attachée à une augmentation de capital probable de 20 ME à un prix de 1,5 euro et un CMPC à 20% (vs 15%) afin de refléter un risque financier accrue.

Bryan Garnier ajuste son modèle pour inclure les modifications dans les délais, les dépenses d'exploitation et les risques supplémentaires, et coupe sa cible de 9 à 2,5 euros. Cela le conduit à adopter une opinion 'neutre' bien que la visibilité reste pour le moment limitée avec la combinaison d'un retard et d'un surendettement financier.