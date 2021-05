GenSight Biologics : webinaire à suivre

GenSight Biologics : webinaire à suivre









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — GenSight Biologics, société biopharmaceutique dédiée au développement et à la commercialisation de thérapies géniques innovantes pour le traitement des maladies neurodégénératives de la rétine et du système nerveux central, annonce qu'un webinaire avec des leaders d'opinion (KOLs) se tiendra le 4 juin 2021 de 14h à 15h CEST (8h-9h EDT).

Les KOLs José-Alain Sahel, MD (University of Pittsburgh School of Medicine) et Botond Roska, MD, PhD (Institute of Molecular and Clinical Ophthalmology Basel) discuteront du premier cas de récupération visuelle partielle chez un patient aveugle atteint de rétinopathie pigmentaire (RP) à un stade avancé publié dans Nature Medicine.

Le patient participe actuellement à l'étude PIONEER, un essai clinique de Phase I/II de la thérapie optogénétique de GenSight, GS030. A l'issue du webinaire, les Drs Sahel et Roska seront disponibles pour répondre aux questions.

L'équipe de direction de GenSight reviendra également sur la publication dans Nature Medicine et fera un point sur le développement du programme GS030. Administré par injection intravitréenne, GS030 comprend un vecteur viral (GS030-DP) optimisé pour exprimer l'opsine Chrimson dans les cellules ganglionnaires de la rétine, et des lunettes de stimulation lumineuse brevetées (GS030-MD) qui projettent un faisceau de lumière sur la rétine traitée, à la longueur d'onde et l'intensité appropriées pour stimuler Chrimson.

La conférence en anglais, et en français par traduction simultanée, sera retransmise en direct à l'adresse https://bit.ly/3uzvG1j. Une fois enregistré, il vous sera possible de choisir la langue d'écoute. Un enregistrement sera également disponible en différé à cette même adresse.

La publication dans Nature Medicine est accessible à https://www.nature.com/articles/s41591-021-01351-4. Une vidéo du patient réalisant les tests de perception visuelle, publiée avec les données supplémentaires de l'article, peut être visionnée sur www.gensight-biologics.com.