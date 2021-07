GenSight Biologics : webcast avec des leaders d'opinion

(Boursier.com) — GenSight Biologics tiendra un webcast avec des leaders d'opinion (KOLs), le vendredi 9 juillet de 14h à 15h CEST (8h-9h EDT). Les KOLs José-Alain Sahel, MD (University of Pittsburgh School of Medicine) et Robert Sergott, MD (Wills Eye Hospital, Philadelphia) discuteront des résultats de l'étude clinique de Phase III REFLECT de LUMEVOQ dans le traitement de la Neuropathie Optique Héréditaire de Leber (NOHL) publiés le 30 juin 2021.

A l'issue du webcast, les Drs Sahel et Sergott seront rejoints par l'équipe de direction de GenSight pour répondre aux questions.

Egalement, l'équipe de direction de GenSight tiendra un second webcast le mercredi 7 juillet de 8h30 à 9h30 CEST en français, et entièrement dédié aux investisseurs particuliers. Le Dr José-Alain Sahel y participera et sera disponible pour répondre aux questions.

Pour ceux qui ne pourront assister à la diffusion en direct, un enregistrement sera accessible en utilisant les mêmes liens.