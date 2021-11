GenSight Biologics : webcast à suivre

(Boursier.com) — GenSight Biologics, société biopharmaceutique spécialisée dans le développement et la commercialisation de thérapies géniques innovantes pour les maladies neurodégénératives rétiniennes et les troubles du système nerveux central, annonce aujourd'hui la tenue prochaine d'un webcast lors duquel le Dr Sean P. Donahue, MD, PhD, de l'Université Vanderbilt (Nashville, Etats-Unis) présentera les résultats de six patients atteints de neuropathie optique héréditaire de Leber (NOHL) traités bilatéralement avec LUMEVOQ(R) dans le cadre d'un protocole d'utilisation compassionnelle approuvé par la U.S. Food and Drug Administration (FDA).

Le Dr Donahue a présenté ces résultats lors du congrès annuel de l'American Academy of Ophthalmology (AAO), qui s'est déroulé à la Nouvelle-Orléans, en Louisiane (États-Unis), du 12 au 15 novembre 2021.

Les données cliniques des patients, qui n'avaient pas pu être inclus dans l'étude de phase III REFLECT de LUMEVOQ en raison de la limite d'âge minimum ou de la clôture du recrutement, montrent que l'injection intravitréenne bilatérale de la thérapie génique chez ces adolescents et jeunes adultes entraîne " une amélioration substantielle de la fonction visuelle " et la préservation de l'anatomie rétinienne, tout en étant associée à une bonne tolérabilité du médicament. Le Dr Donahue, professeur Coleman, vice-président des affaires cliniques, et chef du département d'ophtalmologie pédiatrique de l'hôpital pour enfants Vanderbilt à Nashville, Etats-Unis, a par ailleurs noté que ces résultats ne "concordaient en rien avec l'histoire naturelle publiée de la mutation 11778 [ND4]".

L'étude REFLECT évalue l'efficacité et la tolérabilité d'une injection bilatérale de LUMEVOQ(R) chez les patients atteints de NOHL-ND4 âgés de 15 ans ou plus au début des symptômes, et traités dans l'année suivant le début de la perte visuelle. Le Dr Donahue est l'un des investigateurs principaux de l'étude.

Le webcast se tiendra le jeudi 2 décembre 2021, à 14h00 CET (8h00 ET). À la suite de sa présentation, le Dr Donahue sera disponible pour répondre aux questions. Le webcast se déroulera en anglais, avec une traduction simultanée en français.