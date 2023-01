GenSight Biologics : visibilité financière jusqu'à début 2024

(Boursier.com) — La situation nette de trésorerie de GenSight Biologics s'établit à 10,6 millions d'euros au 31 décembre 2022, comparée à 13,9 millions d'euros au 30 septembre 2022.

La société a conclu un prêt conditionnel de 35 millions d'euros auprès de la Banque Européenne d'Investissement (BEI) en octobre, ainsi qu'une obligation convertible avec prime de 12 millions d'euros avec Heights Capital en décembre.

Suite à la demande imminente de tirage de la tranche A de 8,0 millions d'euros du prêt BEI comme précédemment annoncé, et qui n'est pas incluse dans la trésorerie au 31 décembre 2022, la société disposera d'un fonds de roulement net suffisant pour faire face à ses obligations financières jusqu'en mai 2023. En ajoutant les 12 millions d'euros de la Tranche B de la BEI, attendue au T2 2023, la société étendrait sa visibilité financière jusqu'à début 2024.

La société prévoit de rechercher d'autres sources de financement en dettes ou en capitaux propres en 2023, afin de compléter ses besoins en fonds de roulement et de financer ses dépenses d'exploitation pour 2024.

Les dépenses opérationnelles du dernier trimestre 2022 ont reflété essentiellement les dernières étapes du développement pharmaceutique de LUMEVOQ nécessaires à la demande d'Autorisation de Mise sur le Marché en cours d'examen auprès de l'Agence Européenne du Médicament (EMA). Ces étapes concernent principalement les activités préparatoires nécessaires à la production des lots pilotes et de validation conformément aux Bonnes Pratiques de Fabrication.

Également, la société a poursuivi le suivi à long terme des patients de l'étude clinique de Phase III REFLECT de LUMEVOQ dans le traitement de la neuropathie optique héréditaire de Leber. GenSight Biologics a aussi poursuivi la mise en place de son infrastructure commerciale et la préparation d'un possible lancement de LUMEVOQ en Europe d'ici fin 2023.

En 2022, la société a enregistré un chiffre d'affaires généré par les ventes de LUMEVOQ pour la fourniture d'une Autorisation Temporaire d'Utilisation accordée par l'Agence Nationale de Sécurité du Médicament (ANSM) en France d'un montant de 3,1 millions d'euros. Ce chiffre d'affaires représente un unique trimestre de fourniture d'ATUs au T1 2022, les dernières doses disponibles ayant été utilisées en mars 2022, à la suite des difficultés de production rencontrées chez le partenaire de la société. Gensight prévoit de reprendre la fourniture du produit en France dans le cadre d'une AAC (Autorisation d'Accès Compassionnel, qui vient remplacer le dispositif d'ATU) au second trimestre 2023 dès qu'elle sera en mesure de fournir le produit.

Comme attendu, GenSight a reçu les questions à 180 jours de l'Agence Européenne des Médicaments (EMA) en décembre 2022. La société doit désormais soumettre ses réponses en mars 2023.

La Société anticipe l'avis du Comité des médicaments à usage humain (CHMP) de l'EMA au T3 2023. Le lancement commercial pourrait suivre d'ici fin 2023.

En parallèle, GenSight continue d'interagir avec la U.S. Food and Drug Administration (FDA), l'Agence américaine, afin de sécuriser un parcours réglementaire aux États-Unis et le protocole d'un possible essai clinique de phase III supplémentaire.

Suite au succès de la production en septembre des deux lots pilotes intégrant les améliorations dans le processus de fabrication de LUMEVOQ, GenSight a initié en décembre la production d'un lot aux standards GMP (Good Manufacturing Practices) identique et dans les mêmes conditions que la campagne de validation (3 lots PPQ consécutifs) nécessaire à l'enregistrement de LUMEVOQ en Europe. Les résultats de cette production GMP, dont les produits pourront être utilisés pour traiter des patients, et spécifiquement pour fournir le produit dans le cadre de l'AAC en France, sont attendus fin T1 2023. En parallèle, la société lancera la campagne de validation au T1 2023, dont les résultats sont attendus au T2 2023.