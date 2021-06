GenSight Biologics : sur les 8 euros

(Boursier.com) — GenSight Biologics grimpe de 3% sur les 8 euros ce mercredi en bourse de Paris, alors que le titre bénéficie d'une note de Kempen qui a démarré le suivi du dossier à l'achat en ciblant un cours de 16 euros. Gensight a annoncé dernièrement la publication dans la revue Frontiers in Neurology des résultats de la comparaison indirecte de l'évolution visuelle chez les patients traités par la thérapie génique LUMEVOQ avec l'évolution spontanée rapportée dans les études d'histoire naturelle (HN) de patients atteints de Neuropathie Optique Héréditaire de Leber (NOHL) porteurs de la mutation m.11778GA ND4 (patients MT-ND4).

L'article, publié dans le numéro de mai sous le titre "Intravitreal Gene Therapy vs. Natural History in Patients with Leber Hereditary Optic Neuropathy Carrying the m.11778GA ND4 Mutation : Systematic Review and Indirect Comparison", a révélé une différence d'acuité visuelle statistiquement et cliniquement significative en faveur des patients traités par LUMEVOQ comparés aux patients non traités. L'évolution de l'acuité visuelle (best-corrected visual acuity ou BCVA) des patients traités par LUMEVOQ a montré une amélioration progressive et durable entre les Mois 12 et Mois 52 après le début de perte de vision, tandis que les patients non traités ont vu leur acuité visuelle se détériorer au cours de la même période...